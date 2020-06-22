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Лукашенко заявил, что его толкают к силовому разрешению ситуации
09:03 22.06.2020 |
На фоне проходящих в Беларуси акций в поддержку оппозиционных претендентов на пост главы государства президент страны Александр Лукашенко заявил, что если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут".
"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - заявил он на совещании в Минске в пятницу, 19 июня.
"Другой вариант. Меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - добавил президент.
При этом Лукашенко подчеркнул, что он "всю свою жизнь положил на создание этого независимого, суверенного государства" и никому не позволит "сломать эту страну". По мнению президента Беларуси, люди, которые хотят изменить ситуацию в стране, - "заблудшие" и не понимают, что их используют. Глава государства обратился к этим людям, чтобы они поняли его позицию: "Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко, не подталкивайте нас к этому".
Задержания претендентов на пост президента Беларуси
Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. На настоящий момент о сборе необходимого числа подписей, кроме Александра Лукашенко, сообщили бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская. Сам Сергей Тихановский не смог зарегистрировать собственную инициативную группу по сбору подписей, необходимых для выдвижения, так как находился под арестом.
Банкир Виктор Бабарико - согласно опросам, один из наиболее популярных потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси. 18 июня Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, возглавляющего предвыборный штаб отца, задержали и доставили в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля для проведения следственных действий в рамках дела Белгазпромбанка, возбужденного по подозрению в неуплате налогов и легализации незаконно полученных средств.
В ЕС призвали власти Беларуси обеспечить конкуренцию на выборах
19 июня в Минске и других городах страны прошли акции в поддержку альтернативных Лукашенко претендентов на пост главы государства. Ранее в тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала Минск немедленно освободить всех помещенных под стражу активистов, а также уважать принцип верховенства права и обеспечить политическую конкуренцию на выборах.
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