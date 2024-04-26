Джанет Єллен: є низка варіантів конфіскації заморожених активів Росії

Прямий арешт російських активів, які знаходяться у країнах Заходу, є виправданим, але це лише один з можливих варіантів, оскільки заморожені кошти також можуть служити заставою для запозичень на ринку, щоб допомогти Україні.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це варіант, який ми обговорювали. Лідери ( G7 - ред.) попросили нас надати їм низку варіантів", - сказала Єллен, відповідаючи на запитання, чи є основним варіантом перенесення відсотків за активами РФ для випуску облігацій або кредитів для України.

За її словами, "європейці зробили дуже конструктивний крок - більшість російських активів, які зберігаються в Бельгії тепер конвертовано в готівку, і Euroclear отримує відсотки з цих активів".

"Європейський союз погодився відокремити ці інтереси та, по суті, рухатися вперед у цьому напрямку. Це підхід, який може бути широко підтриманий країнами, які стурбовані конфіскацією активів. Є ціла низка варіантів", - зазначила міністр фінансів США.

Конфіскація заморожених активів РФ

Нагадаємо, що країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів із початку повномасштабної війни в Україні.

Конфіскувати їх поки не вдалося через юридичні та репутаційні ризики. Тому США та країни G7 розглядають кілька варіантів. Зокрема, щоб доходи від російських активів були передані Україні на закупівлю озброєння.

Окрім того, звучали пропозиції, щоб російські активи були передані Україні як компенсація за вторгнення РФ.

Раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс говорив, що заморожені активи РФ у розмірі 300 мільярдів доларів можуть використовувати як заставу для надання кредитів Україні.

Також, як повідомляли американські ЗМІ, великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав 24 квітня, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи та використати їх на користь України. Але США навряд чи зроблять це без згоди інших членів "Великої сімки" (G7) та Європейського союзу.

Країни G7 мають намір обговорити ідею США щодо конфіскації доходів від активів РФ на користь України до червневого саміту.