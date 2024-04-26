Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США вже почали постачати боєприпаси Україні, їх буде доставлено протягом кількох днів - Пентагон

 

США вже розпочали процес переміщення частини зброї та боєприпасів з нового пакету військової допомоги Україні, яку буде доставлено протягом кількох днів, повідомив прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер.

Водночас він зазначив, що не "вдаватиметься в подробиці, коли саме боєприпаси або обладнання потраплять в Україну".

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів й обладнання, яке, як я вже говорив, буде доставлено протягом кількох днів, якщо не раніше", - сказав Райдер під час брифінгу.

Він також зазначив, що для постачання деякого обладнання знадобиться більше часу, ніж для іншого.

"Але коли йдеться про такі важливі речі, як боєприпаси, ми вже вирушаємо на їх доставку", - наголосив прессекретар Пентагону.

Як повідомлялося, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом США закону про допомогу Україні оголосило про новий пакет "для термінового задоволення найважливіших потреб України у сфері безпеки й оборони". Повідомляють, що пакет на $1 млрд охоплює можливості для підтримки найнагальніших потреб України, зокрема це перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, бронетехніка і протитанкові засоби.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес