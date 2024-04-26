Глава МЗС Китаю попередив Блінкена про наростання «негативних факторів» у відносинах з США

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що у відносинах між країнами наростають проблеми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Зустріч Блінкена з Ваном Ї відбулась вранці у п'ятницю, 26 квітня, у Пекіні.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще зростають", - сказав головний китайський дипломат на початку зустрічі.

Своєю чергою Блінкен підкреслив важливість діалогу, назвавши двосторонні відносини "найбільш послідовними у світі".

"Я сподіваюся, що в цих дискусіях ми будемо дуже чітко, дуже прямо говорити про ті сфери, де у нас є розбіжності, і про те, яку позицію займають Сполучені Штати", - сказав він.

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном перед виступом перед пресою і відльотом у п'ятницю ввечері.

Американські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що китайська економічна підтримка Росії, включно з експортом технологій і компонентів подвійного призначення, допомагає підживлювати російські сили в Україні.

Хоча китайські лідери дослухалися до застережень США не надсилати Кремлю пряму військову допомогу у вигляді зброї чи боєприпасів, зростає відчуття, що економічна і промислова підтримка Пекіна допомогла Росії обійти західні санкції.

У Вашингтоні також занепокоєні посиленням агресії Китаю в Південно-Китайському морі.

Держсекретар США у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая. Під час візиту держсекретар зазначив, що Сполученим Штатам та Китаю необхідно відповідально вирішувати свої розбіжності.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.