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Президент Казахстана отправил правительство в отставку
22:20 21.02.2019 |
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство страны. Соответствующий указ Назарбаев подписал в четверг, 21 февраля, сообщается на его официальном сайте. Согласно нему, исполнение обязанностей премьер-министра республики временно возложено на его первого заместителя Аскара Мамина. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава. Указ вводится в действие со дня подписания.
В отдельно опубликованном обращении к народу Назарбаев заявил, что правительству "совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики".
Президент отметил, что два года назад правительство "получило все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы", но "системная работа так и не была выстроена", "реальные доходы населения не увеличиваются", а расходы на продукты растут.
Назарбаев обвинил правительство в "неумении работать с населением"
Назарбаев обвинил министров, а также глав областных исполнительных органов власти (акимов) в "неумении работать с населением, выслушивать проблемы людей, разъяснять им проводимую работу и политику". "В этих условиях я как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю решение" об отставке правительства, заключил президент. Он ожидает, что новое правительство "выработает действенные шаги" для повышение уровня жизни, стимулирования экономики и "реализации стратегических задач".
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