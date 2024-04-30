У США ввели в експлуатацію другий атомний реактор AP1000. Такі самі будує Україна

На американській атомній електростанції Елвіна В. Вогтля (АЕС Вогтль) завершили будівництво і ввели в комерційну експлуатацію другого на території США реактора AP1000. Про це повідомляється на сайті Georgia Power, найбільшого акціонера станції.

АЕС Вогтль з чотирма енергоблоками стала найбільшою атомною електростанцією у США, вона вироблятиме понад 30 млн МВт-год електроенергії щороку.

Побудований торік Вогтль-3 і Вогтль-4 стали першими новими енергоблоками на території Сполучених Штатів за понад 30 років.

За даними Інституту атомної енергії США, на території країни у 2022 році працювало 92 ядерні реактори на 54 атомних електростанціях у 28 штатах. Середній вік американських реакторів становить 40 років, найстаріший з них побудували ще 1969 року.

Такі самі енергоблоки, як на АЕС Вогтль, будує український Енергоатом. У серпні 2021 року компанія підписала із Westinghouse Electric меморандум про будівництво п'яти енергоблоків AP1000, а у червні 2022 року вони домовилися збільшити їхню кількість до дев'яти.

Перші два енергоблоки АР1000 мають з'явитися на Хмельницькій АЕС. 11 квітня у Нетішині залили перший куб бетону на будівництві ХАЕС-5, який побудують за технологією АР1000.

Чотири АР1000 раніше були побудовані на території Китаю. Їх також будуватимуть в Польщі та Болгарії.