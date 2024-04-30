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Росіянам почали масово блокувати мобільні номери за відмову від передачі персональних даних
14:42 29.04.2024 |
Російські мобільні оператори почали масово блокувати сім-картки на вимогу Роскомнагляду.
На вимогу влади РФ мобільні оператори за тиждень відключають близько 300 тис. абонентів, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела на місцевому телеком-ринку.
"Все це відбувається в рамках боротьби із сірим ринком сім-карток, яка розпочалася минулого року. Наразі процес взаємодії з Роскомнаглядом налаштували, все поставлено на потік", - пояснив співрозмовник видання.
За його словами, до вересня 2023 року російським мобільним операторам один раз на тиждень надходили списки номерів від Роскомнагляду, які потрібно було перевірити. Компанії перевіряли дані про власників цих номерів та повертали їх Роскомнагляду, який за своїми базами перевіряв їхню актуальність. Потім Роскомнагляд надсилав уже список номерів із невірними даними для блокування послуг зв'язку. Тепер же російське відомство надсилає списки одразу на блокування, каже джерело.
"Оператори за 15 днів попереджають абонентів, що їм потрібно актуалізувати свої дані, але не всі це роблять. Вже після блокування зв'язку багато хто приходить до салонів і відновлює доступ до номерів", - додає співрозмовник видання.
Загалом, з вересня по грудень 2023 року російські мобільні оператори припинили надання послуг з більш ніж 600 тис. номерів із невстановленими власниками, випливає з даних підвідомчого Роскомнагляду Головного радіочастотного центру.
Усього ж компанії верифікували відомості про 351,1 млн. номерів, що становить 100% їхньої активної абонентської бази. При цьому було виявлено 43 млн номерів, оформлених з різними порушеннями.
Однак блокування не зможуть повністю закрити ринок сірих сім-карток, вони лише ускладнять схеми, які на ньому застосовуються, вважає редактор російського телеграм-каналу "Телекомуналка" Олексій Слукін.
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