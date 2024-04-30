Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен – Китаю: Не можна шукати кращі відносини з ЄС і водночас живити агресію проти України

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що китайці не можуть "мати і те, і інше", прагнучи до поліпшення відносин з Європою і одночасно поставляючи товари, які створюють те, що він назвав "найбільшим викликом європейській безпеці з часів закінчення холодної війни".

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Держсекретар США визнав, що Китай безпосередньо не постачає Росії зброю, ракети, боєприпаси, як це роблять Іран чи Північна Корея.

"Однак Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Росії справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи", - зазначив Блінкен.

За його словами, в останній рік РФ виробляла боєприпаси та техніку швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі за часів холодної війни.

"Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них. І це створює дві проблеми.

Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це увічнює війну, яку, за словами Китаю, він хотів би бачити закінченою. Як і всі ми", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що це також дозволяє Росії відновити оборонну промислову базу, яка, як глибоко занепокоєні країни Європи, буде повернута проти них у разі успіху РФ в Україні.

"Отже, в той самий час, коли Китай шукає кращі відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, і інше", - заявив Блінкен.

Раніше Блінкен також заявив, що Сполучені Штати бачили докази спроб Китаю "вплинути та, можливо, втрутитися" у майбутні вибори в США.

Як повідомлялося, Блінкен під час візиту до Китаю підтвердив готовність Білого дому до нових санкцій проти Пекіна в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.
Ключові теги: США, ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6688
  0,0673
 0,17
EUR
 1
 42,4972
  0,0563
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4063  0,03 0,07 39,9633  0,02 0,05
EUR 42,2488  0,03 0,08 43,0083  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6900  0,10 0,25 39,7100  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес