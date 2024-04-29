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Столтенберг: Потенційна перемога Путіна буде коштувати набагато дорожче, ніж підтримка України
16:37 29.04.2024 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що важливо, щоби союзники не зволікали з поставками допомоги в Україну, та що у разі потенційного успіху Росії в Україні Заходу довелось би витрачати на свою оборону набагато більше.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Києва на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Столтенберг зазначив, що на останньому засіданні Ради Україна-НАТО йшлося про те, що Україна дуже терміново потребує більшої допомоги, і союзники почули цей заклик, як можна бачити з оголошеної нової допомоги за останній тиждень.
"Ми маємо усвідомлювати, що якщо ми не постачаємо допомогу, якщо відбуваються зволікання - це питання життя і смерті. Це має реальні наслідки. Війна - не щось абстрактне, вона триває 24/7. Коли ми не постачаємо щось так, як мали постачати, ціну за це платять українці", - наголосив він.
"Звісно, гарантування того, що Україна переможе, буде коштувати грошей. І у таких війнах, у якій зараз Україна, завжди є ризики. Але ще більший ризик - якщо Путін візьме гору... Тому що тоді нам би довелося інвестувати у нашу безпеку в рази більші кошти. Тож підтримка України - це найкращий спосіб гарантувати нашу власну безпеку", - зазначив генсек НАТО.
Президент України Володимир Зеленський на брифінгу розповів, що у питанні ракет-перехоплювачів до вже наявних систем ППО "очікується позитив", а щодо отримання додаткових систем Patriot Україна продовжує роботу із союзниками.
На зустрічі Зеленський і Столтенберг обговорювали у тому числі ідею генсека про спецфонд НАТО на 100 млрд євро для підтримки України.
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