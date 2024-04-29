Зеленський і Столтенберг обговорили ідею про фонд на 100 мільярдів для України

Україна схвалює ідею генсека НАТО про створення спецфонду Альянсу обсягом 100 млрд євро для підтримки української оборони, але зацікавлена у деталях функціонування такого фонду.

Як пише "Європейська правда", про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО у Києві.

Зеленський повідомив, що вони з Єнсом Столтенбергом у Києві обговорювали, серед іншого, ідею генсека про створення спецфонду НАТО для підтримки України обсягом 100 млрд євро* терміном на 5 років (зауважимо, раніше суму називали у доларах США - Ред.).

"У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами про гарантії безпеки", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтон.