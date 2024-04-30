В уряді анонсували початок переговорів ЄС з Україною щодо продовження «транспортного безвізу»

Міністерство відновлення України та Єврокомісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС, після того як мандат на перемовини затвердила Рада Євросоюзу під час засідання 29 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити угоду, тобто "транспортний безвіз", щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року.

Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

"Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі.

Зі свого боку, останні пів року ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження угоди було ухвалено вчасно - до кінця червня", - заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він наголосив на важливості того, щоб зміни до пролонгованої угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували українських перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.

Раніше у квітні повідомлялося, що у Єврокомісії нібито обговорюють запровадження додаткових заходів контролю для українських перевізників, які в'їздять на територію Польщі, у рамках можливих змін до угоди про "транспортний безвіз".

5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною - також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (насамперед польських) перевізників.

Над можливими змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.

Як вже аналізувала "ЄвроПравда", запропоновані зміни влаштовують українську сторону, але не виключено, що вони ще можуть розширитися.

Нагадаємо, початково угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою.