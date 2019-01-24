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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как выжить в белорусской глубинке на среднюю зарплату

 

В мае прошлого года Роман Кузьменков вышел к памятнику Ленина в Орше Витебской области с самодельным плакатом "По 500 тут нет". В Беларуси "по 500" - это мем. Среднюю зарплату в 500 долларов США в месяц гражданам страны обещал Александр Лукашенко еще в 2005 году. Однако реалии оказались таковы, что даже половина этой суммы в провинции остается мечтой.

За несанкционированную акцию Романа Кузьменкова сутки продержали в тюремной камере, возили на психиатрическое освидетельствование и в результате оштрафовали. В то же время власти озаботились поиском работы для него. За полгода достойной вакансии так и не нашлось, и безработный снова предупредил власти о возможном пикетировании.

Волшебная цифра в 400 рублей

"Все вакансии в Орше, как заколдованные, крутятся вокруг цифры в 400 (белорусских - Ред.) рублей", - рассказывает Роман Кузьменков. А по сегодняшнему курсу это всего лишь 187 долларов США (или чуть более 12 тысяч российских рублей). За семь месяцев, прошедших после первого пикета, он не менее десяти раз побывал на приеме у руководства города, в управлении по труду и на так называемых "тунеядских комиссиях", призванных помочь "не занятым в экономике" избежать увеличения оплаты коммунальных услуг по президентскому декрету №1. Власти на словах предлагали очень привлекательные варианты трудоустройства, вспоминает Кузьменков, но все они оказывались обманом.

Например, на комиссии ему предложили самую высокооплачиваемую вакансию "до 800 рублей". Но, когда он пришел за ней в центр занятости, оказалось, что в документах стоит уже цифра в 600 рублей, а само рабочее место находится в Минске, куда нужно ездить на стройку вахтовым методом. Другие вакансии, обещавшие 600 рублей, оказывались в приемных предприятий "зарплатой, зависящей от продаж", а реальная оплата труда, по словам там работающих, не всегда дотягивала даже до четырех сотен. Так за полгода он никуда устроиться и не решился.

На первый взгляд, признает Роман Кузьменков, его поведение с требованием обещанной президентом зарплаты, выглядит чудачеством. Но когда он показывает свои расходы, мнение людей меняется. Долгое время он работал за 300 белорусских рублей в месяц, из которых треть суммы в зимний период нужно было отдать за оплату коммунальных услуг. Если оставшиеся 200 рублей поделить на 30 дней, то жить приходилось на 6 рублей 66 копеек в день (204 рубля РФ в эквиваленте). Еще нужно вычесть один рубль на проезд к месту работы, и очевидно, что трехразовое питание становится невозможным.

Как выжить?

Кроме того, продолжает Кузьменков, за последний год в Беларуси цены резко выросли. В 2019 году, предсказывает он, на 400 рублей в месяц будет выживать тяжелее, чем в прошлом году на 300 рублей. В России скандалом стало появление "девятка" яиц вместо десятка . А в Беларуси давно стали нормой пачка масла в 160 граммов вместо двухсот, бутылка молока в 0,9 литра и подсолнечное масло емкостью 0,85 литра. Но уменьшение емкости упаковок для продуктов питания не скрывает роста их цен.

Пикет стал шагом отчаяния, поясняет мужчина. Пока была жива его бабушка, ее пенсия плюсовалась к его заработку, также она содержала небольшой огород, где выращивала овощи. Благодаря этому семья выживала, однако после ее смерти он попал в безвыходную ситуацию. Накануне новогодних праздников ему пришлось продать системный блок компьютера, чтобы расплатиться с долгами за коммунальные услуги.

Представитель оршанской ячейки в совете организаций независимого Профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Василий Береснев полагает, что зарплату выше 400 рублей Роман не найдет, потому что таких вакансий в Орше просто нет. После "Маршей нетунеядцев" двухлетней давности профсоюзная ячейка, в которую вступил и Роман Кузьменков, выросла практически с нуля до более сотни человек. И власти, отмечает Береснев, прислушиваются к активистам и идут на диалог, "но руководство города - само в безвыходной ситуации".

Местный центр занятости был признан одним из лучших в стране по организации работы с населением, продолжает он, и по предложению профсоюза даже публикует вакансии в местной газете. Но до 80 процентов этих вакансий оказываются фейковыми: активисты специально с целью мониторинга делали запросы в отделы кадров, а там признавались, что заявленных рабочих мест на самом деле нет.

Женщины зарабатывают еще меньше

Еще хуже дела обстоят у женщин, говорит руководитель местной женской сети профсоюза РЭП Светлана Позняк. Для них потолком зарплат является сумма в 350 рублей. Семейные заботы традиционно ложатся на плечи женщин, и им приходится задумываться, как выживать, чтобы не попасть под действие президентского декрета №18 "О дополнительных мерах защиты детей в неблагополучных семьях". Этот закон призван выявлять детей, находящихся в социально опасном положении (СОП). Низкие зарплаты родителей как раз могут стать основанием для проверок, а маркер СОП открывает дорогу для изъятия ребенка из семьи. "Юристы РЭП уже работали с такими случаями", - говорит Светлана Позняк.

Василий Береснев отмечает, что 100-тысячная Орша на самом деле выглядит сравнительно благополучно. Это крупный железнодорожный узел на границе с Россией, с советских времен в городе развита промышленность, хоть она и находится сейчас в плачевном состоянии. В других районах ситуация еще хуже: медианная зарплата в Витебской области, по свежим данным Белстата, не превысила 388 рублей.

Давая оценку действиям Романа Кузьменкова, оршанский представитель правозащитного центра "Весна" Игорь Казмерчак отмечает, что по сути он прав, когда требует выполнить обещания президента. У парня нет опыта политической активности, и нет негативной истории сопротивления авторитарному режиму, как у демократов 1990-х или 2000-х годов, поэтому действует он неординарно, говорит правозащитник. Его можно назвать представителем нового поколения социальных активистов.
По материалам: Deutsche Welle
 

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