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Британія оголосила про видворення російського військового аташе
16:03 08.05.2024 |
Велика Британія оголосила про видворення російського військового аташе, позбавлення дипломатичного статусу деяких об'єктів нерухомості, а також обмеження терміну дії російських дипломатичних віз.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що ці дії є наслідком зловмисної діяльності Росії по всій Британії та Європі.
"Ми вишлемо російського військового аташе, який є неоголошеним офіцером військової розвідки", - заявив Клеверлі в парламенті.
Також за його словами, з кількох об'єктів нерухомості буде знято дипломатичний статус.
"Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії", - додав він.
Нагадаємо, у березні МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства РФ персонами нон грата через те, що їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом.
Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у ЗМІ про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності.
Також Латвія оголосила російського дипломата персоною нон грата через "дискредитацію державних інституцій та органів влади Латвійської держави та розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства".
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