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Китай різко підвищив тарифи на перевезення товарів до Росії
16:15 08.05.2024 |
Китай різко підвищив вартість перевезень товарів до Росії та Білорусі. Так, із 6 травня доставка вантажів залізницею подорожчала на $500-800 і більше за контейнер (TEU) залежно від станції відправлення.
Про це розповіли джерела в експедиційних компаніях, передає The Moscow Times.
За даними експедиторів, зростання тарифів пов'язане із зменшенням кількості вільних контейнерів у Китаї, а також з великими заторами на китайсько-російському кордоні.
Зазначається, що одночасно зі зростанням цін на залізничні доставки зросли ставки морських фрахтів із Китаю. Зростання тарифів склало від $800-1000 до $1300-1500 за контейнер (TEU) залежно від порту відправлення.
При цьому більшість вільних місць на судах у травні вже заброньовано, тому морські лінії пропонують відправку вантажів лише наприкінці травня - на початку червня.
Зростання цін відбулося на тлі відновлення залізничних перевезень контейнерів із Китаю до ЄС транзитом через територію Росії. За підсумками січня-березня такі перевезення зросли на 44% рік до року, до 90 тис. контейнерів. Це сталося після фактичного припинення транзиту через розв'язаною РФ війну проти України.
Експорт Китаю до Росії
Водночас експортний потік із Китаю до Росії почав скорочуватися вперше майже за час воєнних дій. Так, у березні китайський експорт до Росії впав на 15,7% рік до року.
Причиною падіння обсягів торгівлі стала відмова китайських банків приймати платежі за постачання товарів до Росії через загрозу вторинних санкцій.
За словами російських імпортерів, перекази можуть зависати на кілька тижнів, а банки вимагають численні документи, що підтверджують, що покупець не пов'язаний із санкційними особами та військово-промисловим комплексом РФ, проте навіть після надання всіх документів банки нерідко відмовляють у проведенні операцій.
Китайські товари в російському імпорті
Згідно з оцінкою Інституту Гайдара (РФ), на китайські товари припадає 43% всього імпорту в Росію, який за підсумками минулого року склав $285 млрд.
Для Китаю ж Росія - вторинний за значимістю ринок збуту, на який припадає лише 3% поставок, а лідируючі позиції в товарообігу Китаю займають "недружні до Росії" країни.
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