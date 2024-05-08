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Австрійський Raiffeisen відмовився від угоди з підсанційним російським олігархом
17:57 08.05.2024 |
Австрійська група Raiffeisen оголосила про відмову купівлі пакета акцій будівельної групи Strabag, пов'язаної з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою, якою банк прагнув розблокувати заморожені в Росії кошти.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Raiffeisen хотів купити частку у будівельній групі Strabag у компанії, яку та визнала підконтрольною Дерипасці, за 1,5 мільярда євро.
"Під час нещодавніх обмінів думками з відповідними органами влади RBI не зміг досягти необхідного комфорту для того, щоб продовжити запропоновану транзакцію", - заявив австрійський банк у середу, 8 травня.
Наміри укласти угоду викликали критику з боку Міністерства фінансів США, позаяк Дерипаска перебуває під американськими санкціями. Деякі австрійські посадовці, за даними Reuters, також застерігали Raiffeisen від купівлі.
Strabag - одна з найбільших будівельних компаній Європи, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та житлові комплекси в Москві.
Raiffeisen Bank International оголосив про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року. Через рік, навесні 2023-го, група повідомила, що розглядає два сценарії "виходу" - продаж "дочки" або виведення цього активу зі складу Raiffeisen Bank International. Жоден із них поки що не реалізували.
Нещодавно група євродепутатів звернулася до влади Австрії з відкритим листом і висловила занепокоєння планами австрійського Raiffeisen Bank International набрати новий персонал у Росії.
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