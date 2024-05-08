ЗМІ: Мелоні наполягатиме на виведенні іноземних бойовиків із Лівії

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні під час державного візиту до Лівії підкреслить зобов'язання свого уряду покласти край присутності іноземних бойовиків у розділеній африканській країні, просуваючи свій так званий "план Маттеї" для регіону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до очільниці уряду Італії джерела.

Візит прем'єрки до двох керівних фракцій Лівії має на меті сприяти співпраці між італійськими та лівійськими компаніями, а також забезпечити прогрес у політичному процесі між ворогуючими сторонами в країні, заявили джерела.

Мелоні зустрінеться з посадовцями Лівії, зокрема з військовим командувачем Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни. Офіс очільниці уряду заявив, що це відповідає зобов'язанням Рима "працювати з усіма лівійськими акторами".

Наразі африканська країна розділена між урядом у столиці Тріполі та конкуруючою адміністрацією на сході країни на чолі з Хафтаром.

Раніше Мелоні оголосила про свій так званий "план Маттеї" для Африки незабаром після вступу на посаду в 2022 році, метою якого є створення передумов для розвитку африканських країн, щоб таким чином зменшити потоки мігрантів.

За словами джерел, Італія, яка цього року головує в G7, наполегливо працює над тим, щоб стати посередником, який може вести переговори з усіма країнами Середземноморського басейну.

Раніше Мелоні представила план для зміцнення відносин з Африкою, який передбачає виділення 5,5 мільярдів євро країнам континенту для зміцнення енергетичних зв'язків і стримування міграційних потоків.

Водночас Європейський парламент на засіданні 10 квітня ухвалив пакет заходів, покликаних переглянути систему надання притулку мігрантам і впорядкувати та спростити процедуру їхнього вислання.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п'яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

За 2023 рік до ЄС торік прибуло більше мільйона шукачів притулку, але все ще менше, ніж на піку війни у Сирії.