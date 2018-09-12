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Премьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников
23:26 11.09.2018 |
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил силовикам провести рейды у чиновников и олигархов в связи с заговором. Таким образом во вторник, 11 сентября, он отреагировал на политический скандал, разразившийся в Армении после публикацией в интернете записи разговора директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В разговоре главы спецслужб обсуждают ход процесса по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна и главы ОДКБ Юрия Хачатурова.
Пашинян назвал прослушку заговором и заявил, что поручил Службе национальной безопасности и полиции в самые краткие сроки найти заговорщиков и подвергнуть их самой суровой ответственности. По его словам, некоторые олигархи и чиновники в республике создали собственные службы безопасности и незаконные вооруженные группировки.
В связи с произошедшим он обратился к главам силовых структур с требованием немедленно начать рейды. "Сейчас же провести рейды у олигархов поручаю главам полиции и СНБ, высокопоставленным чиновникам, уложить на асфальт всю их охрану, обезоружить", - заявил Пашинян, выступая на предвыборном митинге в рамках агиткампании по выборам мэра Еревана.
Он добавил, что берет на себя личную ответственность за все аресты. "Серж Саргсян и Роберт Кочарян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа", - заявил Пашинян. Премьер потребовал от Кочаряна и брата другого экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра - вернуть народу "украденные деньги".
Власти завели новое уголовное дело на Кочаряна
Ранее в тот же день было сообщено, что правоохранительные органы Армении завели новое уголовное дело на Роберта Кочаряна. Его обвиняют в финансовых махинациях и отмывании денег. По заявлению Артура Ванецяна, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов.
Кочаряну, а также генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну уже предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения правоохранителей с протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли 10 человек.
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