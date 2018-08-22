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Credit Suisse заморозил связанные с Россией счета на $5 млрд в связи с санкциями США
22:13 22.08.2018 |
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), связанных с Россией, из-за санкций США.
Об этом сообщает Reuters.
Такой шаг Credit Suisse, которому принадлежали самолеты российского олигарха Олега Дерипаски и который предоставлял деньги российскому олигарху Виктору Вексельбергу, подчеркивает страх многих банков перед репрессиями со стороны Вашингтона за их сотрудничество с пидсанкционными российскими физическими лицами и организациями.
Для российской элиты такие шаги могут остановить важный путь финансирования, а также закрыть безопасную гавань для хранения миллиардов рублей их богатства, отмечает агентство.
"Credit Suisse работает с международными регуляторами, где бы они ни работали, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций против России", - сказала пресс-секретарь банка, при этом не называя имен владельцев, чьи счета были заморожены.
Долгое время Швейцария, популярная среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности, политической стабильности и блестящих горнолыжных курортов, была одним из важнейших направлений для денег российских олигархов.
По данным российского центробанка, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 млрд долларов или 14% от общего объема российского трансграничного оттока. Это почти в три раза больше, чем поступило в США.
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