В Беларуси легализовали онлайн-казино

Президент Беларуси подписал указ №305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса». Документ легализует работу в стране виртуальных игорных заведений, то есть онлайн-казино. Установлены требования, условия и особенности налогообложения такой деятельности.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что для открытия онлайн-казино необходимо получить лицензию. На специальном счете должен находиться гарантийный депозит, использующийся для выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае банкротства заведения. Посетители виртуальных казино должны идентифицироваться, а налоговым органам необходимо предоставить удаленный доступ к казино.

- В целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх - с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать в игорных заведениях системы видеонаблюдения, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств, - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что указ позволит минимизировать отток средств за рубеж за счет ограничения доступа белорусов к участию в азартных играх в зарубежных онлайн-казино.