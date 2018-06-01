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Парламент закрепил право Назарбаева пожизненно возглавлять Совбез Казахстана
13:49 31.05.2018 |
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг, 31 мая, принял закон "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором закрепляется право президента Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять этот государственный орган.
"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы (лидеру нации. - Ред.) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя", - говорится в заключении к закону Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.
Новый статус Совбеза Казахстана
В законе Совет безопасности Казахстана наделяется статусом координирующего конституционного органа. Прежде он был консультативно-совещательным органом. Согласно документу, Совбез будет "координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана" в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене.
В феврале 2018 года министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил журналистам, что Назарбаев был наделен правом пожизненно возглавлять Совбез в рамках конституционной реформы 2017 года. "Это плановая работа. У нас была проведена конституционная реформа. И в рамках конституционной реформы было определено, что Елбасы будет всегда возглавлять Совет безопасности", - пояснил Бекетаев.
После одобрения Сенатом, закон считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись главе государства.
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