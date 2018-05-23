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ВТБ прекратил сделки с компаниями Дерипаски из-за санкций США
14:06 23.05.2018 |
Российский банк ВТБ прекратил работу с компаниями олигарха Олега Дерипаски, внесенного в санкционный список США. "Мы не даем ему новых кредитов, не проводим никаких операций с ним", - заявил глава ВТБ Андрей Костин в среду, 23 мая, в Москве в интервью американской телекомпании CNBS.
По словам Костина, банк ждет новых решений министерства финансов США касательно компаний, которые контролирует Дерипаска, и надеется, что ситуация разрешится. "Мы являемся его (Дерипаски. - Ред.) большим кредитором и намерены получить свои деньги обратно", - сказал Костин.
При этом он отметил, что ВТБ не пострадает, если это не удастся сделать. По словам Костина, бизнес с компаниями, которые подпали под новые штрафные меры США, составляет всего 2 процента активов ВТБ, поэтому санкции не представляют "большой проблемы" для банка.
Костин, который сам внесен в последний санкционный список, назвал "несправедливым" решение американских властей и заметил, что оно не осложнило его жизнь. Он не согласен с тем, что фигурирует в этом перечне как "высокопоставленный российский чиновник". "Все банковское сообщество знает меня как банкира", - сказал Костин. По его словам, он также не имеет никакого отношения к упомянутым американцами "вредоносным действиям", приведшим к санкциям, - событиям в Украине, хакерским атакам, Сирии, подрыву американской демократии.
Костин также заявил, что не боится своего возможного увольнения из руководства банка, так как не является акционером ВТБ.
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