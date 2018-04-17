В России возникли затруднения со звонками через Viber из-за блокировки адресов Amazon

Пользователи Viber в России могли испытывать трудности с дозвоном из-за проблем на серверах Amazon, IP-адреса которого начал блокировать Роскомнадзор из-за Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее в понедельник сообщил RT, что ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

"Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Viber.

Позднее в Viber сообщили, что затруднения с дозвоном устранены.

Сперва Telegram использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, но Роскомнадзор отправил их на блокировку. Потом, продолжает он, мессенджер перешел на подсети Amazon - это около 600 000 IР, и они также отправлены на блокировку. Вечером 16 апреля, на момент публикации, Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (их около 540 000).

