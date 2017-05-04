Россия списывает долг Киргизии на $240 млн

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение по протоколу единовременного списания Россией долга Киргизии в размере $240 млн.

По состоянию на 30 марта 2017 г. сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной составляет $240 млн, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации документа.

В распоряжении также уточняется, что на эту сумму был предоставлен кредит в 2009 г. и 100% суммы этой задолженности Киргизии перед РФ "подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола".

Россия и Киргизия подписали в 2012 г. подписали межправительственное соглашение о списании киргизского долга на $500 млн за 10 лет. Часть долга на $188,9 млн была списана сразу, $60 млн - в следующем году.