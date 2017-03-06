Финансовые новости
- |
- 06.03.17
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
"Газпром" назвал новую цену на газ для Беларуси
10:56 06.03.2017 |
Российский газ для Белоруссии с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до $141,1 за 1 тыс. куб. м, следует из письма заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева министру энергетики Александру Новаку.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев 25 января 2017 года в письме министру энергетики России ответил на доводы Минэнерго Белоруссии о том, почему цена на российский газ не может быть равнодоходной, и раскрыл стоимость газа для Белоруссии в 2017 году. Как следует из документа (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили чиновники Минэнерго России и Белоруссии), газовая монополия определяет цену топлива по формуле, в которой учитываются: цена газа в Ямало-Ненецком автономном округе (на 1 января 2017 года составляла 2,395 тыс. руб. за 1 тыс. куб. м), стоимость транспортировки и хранения газа в 2016 году ($99,93 за 1 тыс. куб. м), курс доллара к рублю (1 января составлял 60,65 руб. за $1) и поправочный коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен в США (1,7%, долларовая инфляция. - РБК). В итоге цена на газ достигает $141,11 за 1 тыс. куб. м, что на 6,81% выше уровня 2016 года ($132 за 1 тыс. куб. м) .
Представитель Минэнерго отказался комментировать письмо Голубева Новаку, пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов от комментариев также отказался.
Согласно условиям межправительственного соглашения двух стран по поставкам газа, «Газпром» и его белорусские контрагенты решают спорные вопросы через министерства энергетики двух стран, объяснил РБК источник в Минэнерго Белоруссии, знакомый с содержанием запроса своего ведомства в «Газпром». В конце декабря монополия получила запрос белорусского Минэнерго о том, что с 1 января 2015 года цена на газ для Белоруссии не должна превышать уровень рыночной (равнодоходной), как предусмотрено в статье соглашения о формировании цен на газ, следует из письма Голубева Новаку. Но отвечать напрямую в белорусское Минэнерго «Газпром» не уполномочен, объяснил РБК белорусский чиновник.
При этом «Газпром» объясняет Минэнерго, что действие соглашения о формировании цен на газ между странами от 9 декабря 2010 года приостановлено после создания Европейско-азиатского экономического союза (помимо Белоруссии и России входят Казахстан, Армения и Киргизия) и заключения договора о ЕАЭС 25 мая 2014 года. «Стороны договорились стремиться к достижению равнодоходных цен на газ на своих территориях без привязки к конкретным срокам. Согласно статье 104 договора ЕАЭС, формирование общего рынка газа должно быть завершено к 1 января 2025 года», - указывает зампред правления монополии.
Кроме того, новое соглашение, по мнению «Газпрома», не обязывает его предоставлять белорусской стороне свои расчеты равнодоходной цены, говорится в письме. И сам термин претерпел изменения: «равнодоходные цены на газ для газопотребляющих государств - членов ЕАЭС определяются исходя из рыночной оптовой цены производителя газа газодобывающего государства». «Газпром» просит главу российского Минэнерго содействовать погашению Белоруссией долга за газ.
«До формирования общего рынка газа в рамках ЕАЭС все договоренности о цене на газ и его поставках регулируются двухсторонними соглашениями на уровне стран поставщика и покупателя», - сообщил РБК официальный представитель Евразийской экономической комиссии (отвечает за формирование законодательства ЕАЭС), комментируя вопрос утраты действия соглашений по газу между Россией и Белоруссией от 2010 года после заключения договора о ЕАЭС.
Заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев тоже указывает, что аргумент «Газпрома» об утрате действия соглашения о формировании цен на газ для Белоруссии из-за появления договора о ЕАЭС выглядит несостоятельным, поскольку связанные с межправительственными соглашениями документы не могут утратить силу из-за появления другого международного договора. При этом эксперт отмечает, что проблема газового спора России и Белоруссии может быть связана с непониманием термина «равнодоходная цена на газ». Если российская монополия считает цену равнодоходной по отношению к европейскому рынку газа, то Белоруссия ориентируется на его внутрироссийскую цену. Сторонам следует определиться с этим термином, чтобы прийти к компромиссу по формуле цены на газ. «Белоруссия хочет получить более низкую цену, и ей все равно, как это будет обосновано. А Россия не готова к быстрым уступкам в этой области. Однако есть вероятность, что если стороны пойдут навстречу друг другу на политическом поле, то к 2020 году Белоруссия может получить цену порядка $105 за 1 тыс. куб. м газа. Хотя экономических оснований просить такую скидку у Белоруссии нет», - считает аналитик.
Возможности для компромисса
«В настоящее время белорусская сторона хочет покупать газ по равнодоходным ценам, считая их среднеевропейскими за вычетом экспортной пошлины», - говорил Новак в интервью РБК. По его словам, это чуть выше внутренней российской цены, которая упала после снижения курса рубля по сравнению с его размером в 2014 году (дата заключения контракта «Газпрома». - РБК).
Министр подчеркнул, что переговоры о достижении компромиссной цены на газ идут на уровне вице-премьеров двух стран и продвигаются очень сложно. «В прошлом году белорусская сторона в одностороннем порядке прекратила оплачивать газ в соответствии с формулой контракта, трактуя по-своему соответствующие положения. По его словам, на сегодняшний день рассматриваются различные варианты, но пока окончательного решения не выработано. «Надеюсь, в ближайшее время разногласия будут урегулированы, но не ранее, чем Белоруссия оплатит долг за газ за 2016 год и первые месяцы 2017 года», - резюмировал Новак.
Представитель белорусского Минэнерго оказался недоступен для комментариев.
Источник в «Газпроме» объяснил, что переговоры о цене на газ для Белоруссии имеют политическую подоплеку и компания не может пойти навстречу покупателю, пока не договорятся руководители двух стран по целой серии спорных вопросов.
Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко 24 февраля сообщил, что вопрос о снижении цены на поставляемый из России газ близок к разрешению. По его словам, правительства двух стран согласовали вариант создания к 1 июля 2019 года единого электроэнергетического рынка на евразийском пространстве, а к 2025 году - единого рынка нефти и газа. «Мы, скорее всего, привяжемся к внутрироссийским ценам. Надеемся, что к 1 июля та часть газа, которую мы будем получать на границе Белоруссии и Смоленской области, будет сопоставима с ценой газа в России», - отметил министр. Он добавил, что в Минске рассчитывают, что на 1 января 2025 года весь газ, который «мы будем импортировать, будет одинаковый с ценой на белорусско-российской границе» (цитата по ТАСС).
Цена на газ для Белоруссии даже после ее повышения остается ниже среднеевропейской и даже средневзвешенной для СНГ, объяснил РБК заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Она рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией. Как сообщал на Дне инвестора «Газпрома» 28 февраля зампред правления монополии Александр Медведев, средняя цена экспорта в Европу в 2017 году вырастет до $180-190 за 1 тыс. куб. м с $167 в 2016 году. По его словам, «средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила $152 за 1 тыс. куб. м».
Гривач отметил, что по формуле цены стоимость газа для Белоруссии привязана к цене ЯНАО с прицелом на будущий переход к равнодоходным ценам, но в итоге формируется с учетом необходимости возврата инвестиций «Газпрома» на белорусском рынке газа (в том числе по приобретению доли в «Белтрансгазе» за $5 млрд).
«До девальвации рубля и падения цен на нефть цены на газ для Белоруссии почти равнялись российским. Это было даже ниже равнодоходных цен для европейского рынка, так как газ поставляется без экспортной пошлины в 30%. Но после изменения курсов валют и цен на нефть в мире белорусы попытались трактовать соглашения в свою пользу», - напоминает эксперт. Уже осенью прошлого года стороны практически пришли к соглашению о снижении цены для Белоруссии и компенсации для нее из российского бюджета, но Белоруссия не выполнила своих условий договора - не оплатила текущий долг. В результате, как отмечает он, переговоры снова пришли в тупик. Гривач объяснил подорожание газа для Белоруссии в 2017 году изменением курса валют, индексацией цен на газ для Ямала и тарифа на транспорт газа, а также учетом долларовой инфляции.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уголовные производства по подозрению Иванющенко объединены, досудебное расследование продолжается – Генпрокуратура
ТОП-НОВОСТИ
|Как за деньги компании "Россия" Пинчук финансировал бандеровцев и Клинтон
|Иск в Гааге. Почему Украина обвиняет Россию лишь в расизме и финансировании терроризма
|Как "блокадники" Семенченко проиграли Конотопскую битву
|Международные резервы Украины в феврале возросли на $15 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В команде Трампа появился спец по Путину
|КНДР высылает посла Малайзии после скандала вокруг убийства Ким Чен Нама
|Банковский сектор Китая стал крупнейшим в мире
|Евросоюз одобрил строительство АЭС в Венгрии
|"Газпром" назвал новую цену на газ для Беларуси
|Парламент Казахстана принял ограничивающие президента поправки
Это интересно
|10 богатейших стран мира
|Кроссовер премиум-класса Range Rover Velar полностью рассекречен
|Huawei обдумывает создание вышек сотовой связи, способных беспроводно заряжать дроны
|Компания Mercedes-Benz официально представила кабриолет E-Class нового поколения
Новинку укомплектовали мягким складным верхом, который может быть коричневого, синего, красного или черного цветов. Механизм складывания крыши полностью автоматизирован и занимает 20 секунд. Операцию можно осуществить на скорости до 50 километров в час.
|Компания Huawei представила "умные" наручные часы Watch 2 и Watch 2 Classic
|Porsche Panamera превратили в универсал
Объем багажника Porsche Panamera Sport Turismo составляет 520 литров (425 литров для гибридной версии) при поднятых спинках второго ряда кресел. Это на 20 литров больше в сравнении с обычной Панамерой второго поколения. При опущенных спинках задних сидений объем увеличивается до 1390 литров (до 1295 литров у гибрида).
|Хакеры выложили в сеть 2 миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями
Компания Spiral Toys стала жертвой собственной беспечности и хакеров, которые воспользовались возможностью и выложили в сеть два миллиона разговоров, записанных плюшевыми медведями CloudPets. Беседы детей и их родителей хранились на сервере компании, однако ничем не были защищены.