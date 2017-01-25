Глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в СИЗО "Лефортово", рассказал источник "КомерсантЪ", близкий к ФСБ России. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник "Ъ". В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности (УСБ) ФСБ не ответили на запросы "Ъ". Дозвониться до Сергея Михайлова по номеру его мобильного не удалось. Один из его знакомых подтверждает, что номер недоступен с декабря. В аккаунтах в социальных сетях и онлайн-мессенджерах видно, что господин Стоянов последний раз был онлайн 4 декабря, господин Михайлов - 5 декабря.

О проблемах в ЦИБ "Ъ" рассказывал 13 января - по неофициальной информации, свой пост может покинуть руководитель подразделения Андрей Герасимов. Собеседники "Ъ" связывали происходящее как раз с расследованием УСБ ФСБ в отношении одного из его заместителей. По их данным, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

Расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), рассказали "Ъ" топ-менеджеры и совладельцы трех IT-компаний и подтвердил собеседник, близкий к ФСБ, бывший федеральный чиновник, а также руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. Двое из них уточнили, что в рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством. Два собеседника "Ъ", знакомые с Сергеем Михайловым, утверждают, что это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране". "Этот человек, на мой взгляд, во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции",- подтверждает давний знакомый господина Михайлова, основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский. Влияние событий в ЦИБ на отрасль, считает он, можно будет оценивать лишь после появления официальных данных от ФСБ.

Сергей Михайлов также участвует в работе общественных организаций. Он, в частности, входит в кластер по информационной безопасности Российской ассоциации электронных коммуникаций. Координатор кластера и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова сообщила "Ъ", что на последнем совещании 12 декабря господина Михайлова не было, хотя прежде он присутствовал всегда. Она называет его "очень компетентным" специалистом, который "помогает достичь взаимопонимания между интернет-компаниями и спецслужбами".

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"). Другие сотрудники отдела тоже выходцы из управления "К", а также из Следственного комитета РФ, сообщали ранее в компании. "Руслан Стоянов известен как человек, который умеет выстраивать неформальные контакты. Думаю, что в "Лаборатории Касперского" после этого инцидента подумают о необходимости дистанцироваться от правоохранительных органов и построить более формальные отношения с ФСБ",- говорит главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов. ФСБ, по его мнению, в любом случае и дальше будет активно сотрудничать с компанией при расследовании киберпреступлений, поскольку "деваться некуда - у "Лаборатории Касперского" лучшая экспертиза".