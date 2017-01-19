Правительство России намерено предложить компании Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж" построить железнодорожный подход к будущему Керченскому мосту со стороны Крыма. Об этом сообщила в понедельник, 16 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в правительстве. После того как на два конкурса по выбору подрядчика не поступило ни одной заявки, министерство транспорта РФ предложило компании Ротенберга, которая строит мост через Керченский пролив, рассмотреть возможность строительства подхода к нему, сообщил газете глава Минтранса Максим Соколов.

Стоимость работ по контракту составляет 16,9 млрд рублей, подход должен быть построен к ноябрю 2019 года. Как отмечает издание, желающих выполнить проект нет, так как стоимость проекта не учитывает риска для подрядчика попасть под санкции, кроме того не подготовлена техническая база.

Первый конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту протяженностью 18 километров был объявлен в сентябре прошлого года. Поступила лишь одна заявка от "Железных дорог Якутии", но компания не прошла предквалификационный отбор.

В сентябре 2016 года США ввели санкции против компаний, занимающихся строительством этого моста.