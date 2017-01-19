Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 06:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Строительство подхода к Керченскому мосту поручат Ротенбергу
17:22 16.01.2017 |
Правительство России намерено предложить компании Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж" построить железнодорожный подход к будущему Керченскому мосту со стороны Крыма. Об этом сообщила в понедельник, 16 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в правительстве. После того как на два конкурса по выбору подрядчика не поступило ни одной заявки, министерство транспорта РФ предложило компании Ротенберга, которая строит мост через Керченский пролив, рассмотреть возможность строительства подхода к нему, сообщил газете глава Минтранса Максим Соколов.
Стоимость работ по контракту составляет 16,9 млрд рублей, подход должен быть построен к ноябрю 2019 года. Как отмечает издание, желающих выполнить проект нет, так как стоимость проекта не учитывает риска для подрядчика попасть под санкции, кроме того не подготовлена техническая база.
Первый конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту протяженностью 18 километров был объявлен в сентябре прошлого года. Поступила лишь одна заявка от "Железных дорог Якутии", но компания не прошла предквалификационный отбор.
В сентябре 2016 года США ввели санкции против компаний, занимающихся строительством этого моста.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
|НБУ ожидает от PwC закрытия филиала в Украине из-за нарушений при оценке активов Приватбанка
|Потребительские настроения в Украине в декабре-2016 выросли до уровня лета-2014
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Финляндии могут ввести плату за пользование дорогами
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
|В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая
|Лагард заявила о кризисе среднего класса в развитых странах
|Европейские банки ужесточили условия кредитования для компаний впервые с 2013 года
|Отказа Молдавии от евроинтеграции в обмен на Приднестровье может не быть
Это интересно
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей
|Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов.
|Volvo запустит собственное подразделение каршеринга
|Компания Renault купила разорившегося конкурента Uber