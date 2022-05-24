Акции Азии снижаются 24 мая на фоне фьючерсов на американские акции

Азиатские акции упали во вторник, поскольку облегчение от ралли на Уолл-стрит было быстро омрачено падением фьючерсов на американские акции.

После закрытия понедельника фьючерсы Nasdaq потеряли 1,4%, при этом трейдеры обвиняют предупреждение о доходах от Snap, в результате которого акции владельца Snapchat упали на 28%.

Фьючерсы на S&P 500 также упали на 0,8%, уступив часть отскока в понедельник на 1,8%.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,3% из-за нерешительных торгов. Японский Nikkei упал на 0,4%, а китайские "голубые фишки" - на 0,3%.

Рынки получили некоторое утешение от заявления президента США Джо Байдена в понедельник о том, что он рассматривает возможность снижения тарифов для Китая, а также от продолжающихся обещаний Пекина о стимулировании экономики.

К сожалению, политика Китая по борьбе с COVID-19 с сопутствующими блокировками уже нанесла значительный экономический ущерб.

«После разочаровывающих данных об активности за апрель мы снова понизили наш прогноз ВВП Китая (валового внутреннего продукта) и теперь ожидаем, что во 2 квартале ВВП сократится на 5,4% в годовом исчислении, ранее - на ‒1,5%», - предупредили аналитики JPMorgan.

«Наш прогноз глобального роста на 2 квартал составляет всего 0,6% в годовом исчислении, что является самым слабым кварталом после мирового финансового кризиса после 2020 года».

Предварительные опросы менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Европы и США за май, которые должны быть опубликованы во вторник, могут показать некоторое замедление в устойчивом секторе мировой экономики.

Производственная активность Японии росла самыми медленными темпами за три месяца в мае на фоне узких мест с поставками, в то время как Toyota объявила о сокращении своих производственных планов.

Аналитики также снижают прогнозы роста для Соединенных Штатов, учитывая, что Федеральная резервная система наверняка повысит процентные ставки на полный процентный пункт в течение следующих двух месяцев.

Ястребиное сообщение, вероятно, будет доведено до сознания на этой неделе множеством спикеров ФРС и протоколом последнего заседания по вопросам политики, которое должно состояться в среду.