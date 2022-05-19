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Азиатские биржи 19 мая закрылись в основном сильным снижением
13:10 19.05.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в основном падением вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,36%, до 3096,96 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - упал на 2,54%, до 20120,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - также на 2,54%, до 20120,68 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,65%, до 7064,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,28%, до 2592,34 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,89%, до 26402,84 пункта.
Биржи АТР переняли динамику индексов Уолл-стрит, которые по итогам торгов среды сильно упали на всплеске инфляционных опасений. А ряд американских компаний ранее опубликовал отчеты, в которых они связали снижение прибыли с ростом себестоимости продаж.
"Надо сказать, что опасения вокруг инфляции не исчезали с тех пор, как мы вступили в 2022 год. Однако пока ситуация не достигла точки невозврата, она кажется идет к тому, чтобы "выйти из-под контроля". Это, вероятно, самая тревожная часть для рынка", - отметил аналитик IG Хебе Чень (Hebe Chen).
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