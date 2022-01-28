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Фондовые биржи АТР 28 января в основном растут в рамках коррекции после падения на 1-3%
07:57 28.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, восстанавливаясь после падения на 1-3% торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05%, до 3396,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,85%, до 2281,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,11%, до 23544,17 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 1,88%, до 26663,34 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,87%, до 26664,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,18%, до 6987,4 пункта.
На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается преимущественно коррекционный рост после того, как днем ранее котировки упали на 1-3%. Пессимизму инвесторов способствовали сигналы Федеральной резервной системы США о вероятно скором повышении базовой процентной ставки.
"Сегодня может быть предпринята попытка компенсировать некоторые потери после агрессивной распродажи на предыдущей сессии", - прокомментировали ситуацию газете Wall Street Journal аналитики IG, добавив, что настроения инвесторов могут оставаться осторожными в преддверии сегодняшних данных по США, что, вероятно, станет ключевым фактором для рынка.
Позднее в пятницу будет опубликована статистика по США. Аналитики полагают, что доходы населения в стране в декабре выросли на 0,5% к ноябрю, а расходы - снизились на 0,6%.
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