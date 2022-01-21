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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают на ускорении инфляции в Японии
07:56 21.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу сильно снижаются после данных об ускорении инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,84% - до 3525,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,19%, до 2390,9 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,64% - до 24793,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,38%, до 2824,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,25%, до 7178,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,38%, до 27388,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках в пятницу наблюдается серьезное снижение после публикации статистики по инфляции в Японии. Так, потребительские цены в Японии в декабре выросли на 0,8% в годовом выражении после инфляции в 0,6% месяцем ранее. При этом в месячном выражении цены за декабрь выросли на 0,1%, в ноябре месячная инфляция составила также 0,1%.
Кроме того, инвесторы оценивают данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым за сутки зафиксирован максимум заразившихся коронавирусом - более 3,7 миллиона случаев. В связи с этим возникает риск дополнительных ограничительных мер со стороны властей, которые могут замедлить рост экономики.
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