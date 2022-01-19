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Азиатские биржи 19 января закрылись снижением вслед за США
12:47 19.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды снижением, переняв динамику американских "коллег", свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,33%, до 3558,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,92%, до 2442,12 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на символические на 0,1%, до 24127,85 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,77%, до 2842,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,03%, до 7332,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,8%, до 287467,23 пункта.
Азиатские инвесторы обратили внимание на динамику американских бирж, которые закрыли торги вторника уверенным снижением. В США стартовал сезон отчетностей, который пока не заряжает участников торгов оптимизмом. Финансовые результаты банков в четвертом квартале оказались хуже ожиданий аналитиков.
Тем временем, акции Sony Group упали в цене на 7% после того, как Microsoft заявила о приобретении Activision Blizzard. Теперь Microsoft станет третьей по величине выручки игровой компанией в мире после Tencent и Sony.
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