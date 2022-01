Биржи США 18 января закрылись снижением основных индексов на 1,5-2,5%

Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,51%, до 35368,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,60%, до 14506,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,84%, до 4577,11 пункта.

На торги влияют данные сезона отчетности. Бумаги Goldman отчитался о снижении чистой прибыли на 13% в четвертом квартале. Разводненная прибыль составила 10,81 доллара при прогнозе в 11,73 доллара. Чистая прибыль банка Bank of New York Mellon Financial Corp. в четвертом квартале выросла на 15%, выручка - на 5%.

Трейдеры также обращают внимание на корпоративные новости. Ранее Microsoft сообщила, что купит одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Акции Microsoft в результате дешевели, Activision Blizzard - дорожали. Акции компаний сектора при этом росли в цене.

Рынки продолжают ожидать решения Федрезерва по монетарной политике. По данным CME Group, 93,4% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ключевую ставку с текущего уровня уже по итогам мартовского заседания, при этом 88,2% от всего числа аналитиков прогнозируют ставку на уровне в 0,25-0,5%. Следующее очередное заседание запланировано на 25-26 января.