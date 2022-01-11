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Фондовые биржи АТР 11 января закрыли торги в основном снижением
11:36 11.01.2022 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном снижением на негативных настроениях, связанных как с распространением коронавирусного штамма омикрон, так и ожиданием ужесточения монетарной политики мировыми регуляторами, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,73%, до 3567,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,06%, до 2441,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,03%, до 23739,06 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на символические 0,02%, до 2927,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,77%, до 7390,1 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, до 28222,48 пункта.
Пессимизм на рынки вносит эпидемиологическая обстановка. Штамм "омикрон" продолжает распространяться, и инвесторы предпочитают быть осторожными. По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжелая ситуация в связи с вирусом продлится еще три месяца.
Инвесторы по всему миру также следят за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, заседание которой пройдет в конце месяца. "Ястребиные" настроения Федрезерва скорее всего затронут центробанки других стран, что будет означать начало этапа повышения учётных ставок.
"Учитывая, насколько осторожным и медлительным был (ФРС - ред.) в течение последних двух лет, вплоть до того, что он порой был похож на улитку, я изо всех сил пытаюсь представить, как они нажимают тревожную кнопку прямо сейчас. Поэтому я скорее склоняюсь к тому, что ФРС повысит ставку в марте, как раз тогда, когда завершится выкуп активов", - сказал газете Wall Street Journal старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Холи (Jeffrey Halley).
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