Фондовые биржи АТР 6 декабря закрылись в основном в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги преимущественно снижением на сохранении опасений вокруг нового штамма коронавируса "омикрон", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5% - до 3589,31 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 2495,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,78%, до 23343,47 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,17% - до 2973,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 7245,1 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,36% - до 27927,37 пункта.

"Неопределенность на рынке, связанная с "омикроном", будет сохраняться, пока участники торгов ждут новостей о серьезности, заразности и устойчивости штамма", - прокомментировал агентству Франс Пресс валютный аналитик CBA Ким Мунди (Kim Mundy).

Глава инвестиционной стратегии JP Morgan Private Bank в Гонконге Александр Вольф (Alexander Wolf) считает, что в этих условиях рынки, вероятно, продемонстрируют "некоторую краткосрочную волатильность".

Тем временем, акции китайского девелопера Evergrande по итогам торгов рухнули на 17,78% - до 1,84 гонконгских доллара (0,24 доллара США). Evergrande предупредил, что в нынешней ситуации с ликвидностью "нет гарантий, что у группы будет достаточно средств для исполнения финансовых обязательств по облигациям".