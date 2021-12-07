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Биржи США 3 декабря закрылись снижением основных индексов
07:34 06.12.2021 |
Биржи США закрылись снижением основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на момент закрытия биржи, индекс Dow Jones снизился на 0,17% - до 34579,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,92%, до 15085,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 4538,42 пункта.
Падение индексов эксперты связывают с неоднозначной статистикой рынка труда. Безработица в США в ноябре снизилась до минимума с февраля прошлого года в 4,2% с уровня октября в 4,6%. Однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 210 тысяч, в то время как ожидался рост на 550 тысяч.
Снижение уровня безработицы может ускорить сворачивание программы выкупа активов ФРС США. В то же время слабый рост числа занятых указывает, что восстановление рынка труда в ноябре замедлилось. В условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон" экономика США может еще больше замедлить рост.
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