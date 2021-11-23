Фондовые биржи АТР 23 ноября в основном снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются после отрицательного закрытия сессии их "коллегами" в США накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,43%, до 3597,53 пункта. При этом индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,03%, до 2524,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,75%, до 24764 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,4%, до 3001,24 пункта; австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,73%, до 7406,6 пункта.

Во вторник на японских биржах торги не проводятся в связи с праздничным выходным. По итогам торгов понедельника Nikkei 225 вырос на 0,09% - до 29774,11 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что американские ключевые индексы в основном снизились. При этом NASDAQ потерял 1,3% при падения стоимости акций таких компаний, как Amazon и Twitter, на 2% и 3%.

Трейдеры также оценивают новости из США. Ранее президент страны Джозеф Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.

"Одобрение Байденом Пауэлла - знак того, что Байден придерживается своего курса монетарной политики, и ФРС постепенно двигается к нормализации политики", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс директора по инвестициям Commonwealth Financial Network Брэда Мак-Миллана.