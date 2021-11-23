Финансовые новости
- |
- 23.11.21
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 23 ноября в основном снижаются
08:25 23.11.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются после отрицательного закрытия сессии их "коллегами" в США накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,43%, до 3597,53 пункта. При этом индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,03%, до 2524,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,75%, до 24764 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,4%, до 3001,24 пункта; австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,73%, до 7406,6 пункта.
Во вторник на японских биржах торги не проводятся в связи с праздничным выходным. По итогам торгов понедельника Nikkei 225 вырос на 0,09% - до 29774,11 пункта.
Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что американские ключевые индексы в основном снизились. При этом NASDAQ потерял 1,3% при падения стоимости акций таких компаний, как Amazon и Twitter, на 2% и 3%.
Трейдеры также оценивают новости из США. Ранее президент страны Джозеф Байден решил повторно выдвинуть Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Четырехлетний срок полномочий Пауэлла завершается в феврале 2022 года.
"Одобрение Байденом Пауэлла - знак того, что Байден придерживается своего курса монетарной политики, и ФРС постепенно двигается к нормализации политики", - цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс директора по инвестициям Commonwealth Financial Network Брэда Мак-Миллана.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не критикуйте Зеленского, потому что Путин нападет: Поставят ли на Банковой интересы власти выше интересов страны
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ одобрил выделение Украине $699 млн второго транша stand by и продлил программу до июня-2022
|Капитуляция или халатность? Почему Зеленский не готовится к большой войне с Россией
|Рада или тюрьма: Какое будущее ждет Бурбу
|Разведка Украины: Россия готовится к нападению зимой 2022 года
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото слабо дорожает 23 ноября в рамках коррекции
|Доллар подорожал к иене до максимума с марта 2017 года
|Фондовые биржи АТР 23 ноября в основном снижаются
|Биржи США 22 ноября закрылись в основном снижением ведущих индексов
|Иностранцы ускорили выход из ОВГЗ. Гривна на межбанке продолжает дешеветь
|Около 90 % оборудования для добычи криптовалют из Китая переехало в Россию
Это интересно
|TSMC получает авансом миллиарды долларов от клиентов, которые резервируют производственные мощности на будущее
|Зарядка за 20 минут и распашные двери: представлен огромный электрокар Kia EV9
|iPhone 14 Pro получит разъём USB-C. Названы главные причины для отказа от Lightning
|Представлен компактный кроссовер Mazda CX-50: полный привод и панорамная крыша
|Израильские учёные создали детектор лжи, намного точнее существующих
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов