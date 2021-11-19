Фондовые биржи АТР 19 ноября преимущественно растут на статистике из Японии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на статистике из Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34%, до 3532,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,52%, до 2473,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,87%, до 24845,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,63%, до 2965,64 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,52%, до 29754,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,17%, до 7391,7 пункта.

Азиатские инвесторы с оптимизмом восприняла данные по Японии, согласно которым потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после инфляции в 0,2% месяцем ранее. При этом в месячном выражении цены за октябрь снизились на 0,3%, тогда как в сентябре месячная инфляция составила 0,4%.

Давление на индекс Гонконга оказывают корпоративные новости. В четверг крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba Group Holding опубликовала финансовую отчетность по итогам шести месяцев 2021-2022 финансового года (завершились 30 сентября). Чистая прибыль компании снизилась на 33,9% в годовом выражении и составила 7,839 миллиарда долларов. На этом фоне акции компании падают на 10,38%.