Финансовые новости
- |
- 27.10.21
- |
- 08:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли 26 октября до новых исторических максимумов
07:50 27.10.2021 |
Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом индексов Dow Jones и S&P 500 до новых исторических максимумов на благоприятных корпоративных новостях и макроэкономических данных.
Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,04%, до 35 756,88 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 4 574,79 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,06%, до 15 235,71 пункта - на 0,9% ниже пиковых значений.
Инвесторы испытывают оптимизм после выхода индикатора потребительского доверия в США, который вырос вопреки ожиданиям. Кроме того, продажи новых домов на американском рынке в сентябре увеличились больше прогноза.
Корпоративный позитив поступил от технологического концерна General Electric, который по итогам прошлого квартала получил чистую прибыль в 1,2 миллиарда долларов против убытка годом ранее. Акции компании выросли в цене на 1,99%. Почтовая компания UPS подорожала на 6,84% благодаря квартальной отчетности, превзошедшей ожидания рынка.
После ралли в понедельник акции производителя электромобиля Tesla подешевели на 0,63%. Крупнейшая в мире соцсеть Facebook потеряла в цене 3,92% на волне продолжающихся разоблачений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине
|Уже полсотни «Джавелинов». Готова ли к большой войне наша противотанковая оборона
|Годовщина «Референдума Зеленского»: Почему власть не сделала то, за что проголосовал народ
|Виталий Кулик о том, почему у Зеленского до сих пор не уволили Тарана и еще нескольких министров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дешевеет 27 октября на рисковых настроениях
|Доллар дешевеет 27 октября в рамках коррекции
|Фондовые биржи АТР снижаются на опасениях в отношении COVID-19
|Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли 26 октября до новых исторических максимумов
|На пороге турбулентных торгов. Минфин 27 октября выплатит инвесторам более 13 млрд грн
|Минфин разместил облигации на 17,2 миллиарда гривень
Это интересно
|Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов
|Французская компания по киберзащите откроет офис в Украине
|Разработчиков соцсети Трампа обвинили в незаконном использовании программного кода
|Дефицит вынудил Mercedes переключиться на более дорогие чипы
|Huawei разрабатывает собственный язык программирования — его представят в 2022 году
|Опубликован список самых дорогих автомобильных марок
|SpaceX провела первые статические огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20