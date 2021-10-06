Глава Dragon Capital сомневается в успехе биржевого проекта NEXT-UA из-за негативных примеров госкомпаний

Негативные примеры корпоративного управления в государственных компаниях подорвали доверие к государству и возможности успешно реализовать недавно заявленный им проект биржевой торговли NEXT-UA, считает основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала.

"С одной стороны- громкие заявления о создании биржи, а с другой - негативные кейсы в госкомпаниях или компаниях с мажоритарной госдолей: "Укрнафта", "Центрэнерго", "Турбоатом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава одной из крупнейших инвесткомпаний на украинском рынке напомнил, что выплаты дивидендов миноритарным акционерам госпредприятий регулярно задерживаются или игнорируются.

"Турбоатом" просрочил выплату предыдущих дивидендов и заплатил только после того, как на компанию был подан судебный иск. С "Укрнафтой" судились за дивиденды годами. Когда объявляются дивиденды, а потом миноритарному акционеру их не выплачивают, то как биржа может помочь в доверии инвесторов к компаниям?" - задал риторический вопрос Фиала.

Среди других примеров он привел утверждение Фондом госимущества рыночной цены акций ПАО "Турбоатом" (Харьков) 1,95 грн за штуку, что вчетверо ниже цены на бирже.

"Поэтому, конечно, можно создать биржу и сказать инвесторам, чтобы приходили, а мы вам тут сделаем IPO Ощадбанка - покупайте. Инвесторы купят, а потом им перестанут платить дивиденды, выплатят их только себе, доли размоют, как в случае с "Турбоатомом", - отметил инвестбанкир.

Как сообщалось, в августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о создании в ближайшие три года интегрированного центр рынков капитала и товарных рынков - Национальной биржи по торговле капиталом и товарами (NEXT). По его словам, проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палаты в Украине (AmCham) и USAID, с которыми был заключен меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.