Финансовые новости
- |
- 06.10.21
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава Dragon Capital сомневается в успехе биржевого проекта NEXT-UA из-за негативных примеров госкомпаний
18:25 06.10.2021 |
Негативные примеры корпоративного управления в государственных компаниях подорвали доверие к государству и возможности успешно реализовать недавно заявленный им проект биржевой торговли NEXT-UA, считает основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала.
"С одной стороны- громкие заявления о создании биржи, а с другой - негативные кейсы в госкомпаниях или компаниях с мажоритарной госдолей: "Укрнафта", "Центрэнерго", "Турбоатом", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Глава одной из крупнейших инвесткомпаний на украинском рынке напомнил, что выплаты дивидендов миноритарным акционерам госпредприятий регулярно задерживаются или игнорируются.
"Турбоатом" просрочил выплату предыдущих дивидендов и заплатил только после того, как на компанию был подан судебный иск. С "Укрнафтой" судились за дивиденды годами. Когда объявляются дивиденды, а потом миноритарному акционеру их не выплачивают, то как биржа может помочь в доверии инвесторов к компаниям?" - задал риторический вопрос Фиала.
Среди других примеров он привел утверждение Фондом госимущества рыночной цены акций ПАО "Турбоатом" (Харьков) 1,95 грн за штуку, что вчетверо ниже цены на бирже.
"Поэтому, конечно, можно создать биржу и сказать инвесторам, чтобы приходили, а мы вам тут сделаем IPO Ощадбанка - покупайте. Инвесторы купят, а потом им перестанут платить дивиденды, выплатят их только себе, доли размоют, как в случае с "Турбоатомом", - отметил инвестбанкир.
Как сообщалось, в августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о создании в ближайшие три года интегрированного центр рынков капитала и товарных рынков - Национальной биржи по торговле капиталом и товарами (NEXT). По его словам, проект реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Американской торговой палаты в Украине (AmCham) и USAID, с которыми был заключен меморандум о взаимопонимании в сфере национальной биржевой торговли капиталом и организованных товарных рынков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Корпоративный хаос. Или почему «Нафтогаз» остался без денег
|Патриотическое переформатирование. Сумеет ли Порошенко использовать Коломойского против Зеленского
|Теплокоммунэнерго до сих пор не знают, по каким ценам будут поставлять тепло населению
|«Схемы» возобновили удаленные кадры нападения на них в «Укрэксимбанке»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гэри Генслер: SEC не планирует запрещать криптовалюты
|Глава Dragon Capital сомневается в успехе биржевого проекта NEXT-UA из-за негативных примеров госкомпаний
|Юнекс-Банк будет развиваться как отдельный бизнес – глава Dragon Capital
|Депозитные ставки для физлиц 06.10.21
|Набсовет Укрэксимбанка отстранил предправления Мецгера и назначил и. о. предправления Ермакова
|Курс евро 6 октября усилил снижение к доллару на статистике из еврозоны
Это интересно
|Раздел Daimler AG: почему разъезжаются легковые и грузовые «Мерседесы»
|Мировые авиакомпании взяли на себя обязательство сократить выбросы CO2 до нуля к 2050г - IATA
|В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн
|Сбой в работе Facebook был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах
|PUBG стала самой прибыльной и самой загружаемой мобильной игрой
|Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60
|Американцы предлагали туристам переночевать в припаркованных на Манхэттене минивэнах за 100 долларов в сутки