Фондовый рынок США просел 4 октября на проблемах Facebook

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника существенным снижением на фоне проблем Facebook и других социальных сетей.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,14%, до 14255,48, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) - на 0,94%, до 34002,92, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,30%, до 4300,46 пункта.

Акции Facebook подешевели за день на 4,87% из-за многочасового сбоя в работе социальной сети и публичных заявлений бывшей сотрудницы, которая обвинила компанию в том, что та вводит в заблуждение общественность, рапортуя об успехах в борьбе с дезинформацией и пропагандой ненависти.

Еще сильнее - на 5,78% - просели котировки Twitter, чьи сервисы тоже задеты сбоем. Среди прочих представителей сектора акции Alphabet упали в цене на 2,11%, Apple - на 2,46%.