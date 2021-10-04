Финансовые новости
- |
- 04.10.21
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи США 1 октября закрылись уверенным ростом
08:09 04.10.2021 |
Биржевые индексы США закрылись уверенным ростом в пятницу, хотя и оказались в проигрыше по итогам недели, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA поднялся в пятницу на 1,43% до 34326,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос по итогам дня на 1,15% до 4357,04 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,82% до 14566,70 пункта. При этом по итогам недели DJIA упал на 1,19%, S&P 500 на 1,92%, а NASDAQ зафиксировал спад на 2,59%.
Рост в пятницу обусловлен тем, что в США вышел целый ряд макроэкономических данных с позитивной динамикой. Так, доходы населения в США в августе выросли на 0,2%, а расходы - на 0,8%. Вырос и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, - в сентябре до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта.
Наконец, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61,1% со значения августа в 59,9%, в то время как ожидалось снижение показателя.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Приветы из Трускавца: Какие планы у Зеленского на Разумкова и Путина
|Позитив недели. Залужный разрешил вести ответный огонь по оккупантам на Донбассе
|В ОРЛО стали массово жаловаться, что к больным с подозрением на заражение коронавирусом перестали выезжать «скорые»
|Аферистичный прагматизм Михо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро 4 октября на неопределенности с политикой ФРС
|МВФ призвал к усилению регулирования криптовалют
|С начала 2021 года население продало валюты на 18 911,4 млн долларов и купило на 17 132,4 млн долларов
|Справочный курс гривны 4 октября повышен на 1,31 коп до 26,5902 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 01.10.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.10.21
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми