Биржи США 1 октября закрылись уверенным ростом

Биржевые индексы США закрылись уверенным ростом в пятницу, хотя и оказались в проигрыше по итогам недели, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA поднялся в пятницу на 1,43% до 34326,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос по итогам дня на 1,15% до 4357,04 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,82% до 14566,70 пункта. При этом по итогам недели DJIA упал на 1,19%, S&P 500 на 1,92%, а NASDAQ зафиксировал спад на 2,59%.

Рост в пятницу обусловлен тем, что в США вышел целый ряд макроэкономических данных с позитивной динамикой. Так, доходы населения в США в августе выросли на 0,2%, а расходы - на 0,8%. Вырос и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, - в сентябре до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта.

Наконец, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61,1% со значения августа в 59,9%, в то время как ожидалось снижение показателя.