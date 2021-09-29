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Фондовые биржи АТР 29 сентября закрылись в основном в минусе
12:20 29.09.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением индексов, и значительным, после распродаж на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,8%, до 3536,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,3%, до 2347,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,7%, до 24663,5 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,22%, до 3060,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 1,08%, до 7196,7 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 2,12%, до 29544,29 пункта.
"На рынках преобладали продажи акций после резкого падения на биржах США из-за опасений, связанных с потолком госдолга", - сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).
Американский конгресс должен до конца четверга принять, а президент Джо Байден - подписать бюджетный законопроект и законодательное разрешение на дальнейшее поднятие потолка госдолга, иначе США грозит бюджетный кризис и в теории дефолт. Но республиканцы в сенате заблокировали законопроект о поднятии этого потолка и продолжении финансирования федерального правительства.
"Для улучшения рыночных настроений может потребоваться некоторое время", - также отметил Ямамото.
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