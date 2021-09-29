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Уолл-стрит снизился 28 сентября из-за слабых экономических данных
07:52 29.09.2021 |
Индексы Уолл-стрит резко снизились во вторник, поскольку слабые данные о потребительском доверии усилили опасения о замедлении экономического роста в США. Индекс Nasdaq упал почти на 3% из-за скачка доходности казначейских облигаций.
Индекс Dow Jones снизился на 1,63% до 34.299,99 пункта, индекс S&P 500 опустился на 2,04% до 4.352,63 пункта, а Nasdaq снизился на 2,83% до 14.546,7 пункта.
Индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 109,3 пункта по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта в августе, по данным частной исследовательской фирмы Conference Board.
Эти данные вкупе с растущим торговым дефицитом и ожидаемым снижением продаж автомобилей вызвали новые опасения об уровне потребления, которое является ключевым фактором экономического роста.
"То, что выглядит как замедление экономического роста - при росте доходности 10-летних облигаций - заставляет инвесторов... уходить из технологических акций", - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке.
"Потребителей по-прежнему беспокоят перебои в поставках, угроза более высокой инфляции, а также дельта-вариант коронавируса, который отразится на их жизни и экономике".
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