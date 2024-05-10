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АНАЛІТИКА

На 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів

 

Українці березні 2024 року зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 228 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,8%) були у доларах та євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.

Більшість вкладів була у національній валюті: 57,9 млн вкладів на 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у березні 2024 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,3% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 458,4 млрд гривень. Кількість вкладників - 24,3 млн.

На другому місці державний Ощадбанк - 12,9 млн вкладників, сума - 191,1 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк 8,2 млн вкладників, сума - 87,3 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 2,9 млн, сума - 69,9 млрд гривень та Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,2 млн, сума - 58,0 млрд гривень.


 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: депозит
 

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