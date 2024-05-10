Фінансові новини
- |
- 10.05.24
- |
- 15:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,7837 грн/$1
12:41 10.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 10 травня 2024 року.
|Показник
|09.05.2024
|10.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39,5142
|39,7837
|0,68
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 10 травня - 39,5518 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа
|Німеччина купить для України три пускові установки HIMARS
|Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
|Коломойському обрали запобіжний захід без права на заставу у справі про замовне вбивство
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,7837 грн/$1
|CEO Consensys: SEC перекласифікувала Ethereum на цінний папір
|У Monobank тепер є дружні «Банки» із власним прогресом, щоб гуртом збирати на велику ціль
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.05.24
|Ціни на золото зростають, налаштовані на тижневий приріст після слабких даних по ринку праці в США, що знизили прибутковість
|Азійські акції зростають на тлі сподівань на зниження ставок; Китай наляканий американськими митами
Бізнес
|В Данії розробили дрон, який заряджається від ліній електропередач
|realme GT Neo 6: AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8s Gen 3 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт за $290
|США можуть обмежити доступ Китаю до нових версій ChatGPT, – ЗМІ
|Google представив технологію ШІ для пошуку нових ліків
|У США перевіряють Tesla через можливе шахрайство на тлі заяв керівників про автопілот
|YouTube запустив функцію, яка перемотує відео на найцікавіший момент
|BMW M4 CS отримав потужність 550 к.с.