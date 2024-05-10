Україна за 4 міс. наростила валютну виручку від експорту чорних металів на 16,6%

Металургійні підприємства України в січні-квітні поточного року збільшили надходження від експорту чорних металів на 16,56% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $959,756 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, на чорні метали за цей період припало 7,14% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 6,18% за січень-квітень-2023.

У квітні надходження від експорту чорних металів становили $207,256 млн.

Водночас Україна в січні-квітні поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 25,8% - до $454,030 млн. У квітні ввезено продукції на $131,169 млн.

Крім того, за чотири місяці 2024 року Україна знизила експорт металовиробів на 8,1% - до $306,976 млн. У квітні їх експортовано на $77,107 млн.

Імпорт металовиробів за цей період зріс на 47,2% - до $326,391 млн. У квітні цієї продукції ввезено на $92,394 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України у 2023 році скоротили надходження від експорту чорних металів на 41,59% порівняно з 2022 роком - до $2 млрд 647,722 млн, на чорні метали за цей період припало 7,32% загального обсягу надходжень від експорту товарів, тоді як за 2022 рік частка становила 10,26%. Водночас Україна за 2023 рік наростила імпорт аналогічної продукції на 37% - до $1 млрд 307,046 млн.

Крім того, минулого року Україна знизила експорт металовиробів на 16,6% порівняно з попереднім роком - до $877,916 млн. Водночас імпорт металовиробів за цей період зріс на 40,3% - до $902,565 млн.

Україна 2022 року знизила надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн. На чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна 2022 року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.