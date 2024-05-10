Акціонери ПФТС відмовились надати їй фінансову допомогу. Замість цього вони проголосували за відмову від ліцензій

Акціонери фондової біржі ПФТС визнали недоцільним провадження подальшої діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та вирішили звернутися до регулятора з проханням анулювати її ліцензії. Про це повідомляється в матеріалах загальних зборів ПФТС від 29 квітня.

Таке рішення пов'язано з неможливістю приведення діяльності АТ "Фондова біржа ПФТС" у відповідність із вимогами законодавства щодо дотримання пруденційних нормативів.

Заява про анулювання ліцензії передбачає відмову від діяльності з організації торгівлі цінними паперами та укладання деривативних контрактів.

Наприкінці квітня 2024 року члени Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку розказали в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна, що ПФТС не виконала вимоги до нормативу ліквідності. На загальних зборах акціонери не змогли домовитися про надання біржі фінансової допомоги, щоб привести її діяльність у відповідність до встановлених нормативів.