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Долар стабільний до євро та фунта, дорожчає щодо єни

16:50 10.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро та фунта вдень у п'ятницю, дорожчає у парі з єною.

ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Напередодні DXY знизився на 0,3% після публікації статданих про зростання кількості заявок на допомогу по безробіттю в США, які були сприйняті трейдерами як сигнал на користь пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Кількість американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня збільшилася на 22 тис. і склала 231 тис., що є максимумом із серпня 2023 року, повідомило міністерство праці США.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, ймовірність її зниження Федрезервом у вересні тепер оцінюється трейдерами у 67% проти 65% до публікації даних Мінпраці.

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на виступи низки представників американського ЦБ, у тому числі члена ради керуючих Мішель Боуман, а також голів Федеральних резервних банків Чикаго, Міннеаполісу та Далласу.

Пара євро/долар за даними на 15:09 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,0778 проти $1,0783 напередодні.

Курс фунта до долара залишається на рівні закриття попередньої сесії - $1,2524.

Банк Англії у четвер зберіг базову ставку на рівні 5,25% річних. Глава британського ЦБ Ендрю Бейлі під час прес-конференції за підсумками засідання дав зрозуміти, що регулятор не відкидає можливості пом'якшення політики на наступному засіданні. Зниження ставки у червні "не виключено", але й не є "вирішеною справою", заявив він.

Однак опубліковані в п'ятницю статдані показали більш впевнене, ніж очікувалося зростання ВВП Великобританії в першому кварталі. Це дає Банку Англії можливість не поспішати з підвищенням ставки.

Британський ВВП у січні-березні зріс на 0,6% порівняно з попередніми трьома місяцями, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS), який подав попередні дані. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення ВВП на 0,4%.

Американська валюта в парі з єною торгується на рівні 155,74 єни порівняно з 155,48 єни за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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