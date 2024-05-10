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Артур Еш
CEO Consensys: SEC перекласифікувала Ethereum на цінний папір
12:37 10.05.2024 |
Генеральний директор компанії Consensys Джозеф Лубін заявив, що «Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) не хоче, щоб Ethereum змінив банківський ландшафт». Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на його слова на саміті FT Live.
CEO Consensys вважає, що переведення банківської сфери у цифрову форму з використанням децентралізованих фінансових конструкцій «може налякати багато банків та інших фінансових установ».
Лубін додав, що SEC займається правозастосовчими діями замість конструктивного діалогу з криптовалютною індустрією. Він вважає, що така діяльність покликана посіяти страх та невизначеність у секторі.
Крім того, Лубін розповів про рішення компанії Consensys подати до суду на регулятора після отримання «повідомлення Веллса»:
«Схоже, що SEC перекласифікувала Ethereum на цінний папір, не сказавши нікому про це. Вони роблять серію примусових дій, а не відкрите обговорення і чітке встановлення правил».
Також він висловився щодо можливого схвалення Ethereum-ETF. За його словами, SEC занепокоєна тим, що в екосистему можуть спрямувати багато уваги і капіталу. Лубін додав, що регулятор «не хоче бачити хвилю інновацій, які дійсно змінять ландшафт».
Нагадаємо, раніше генеральний директор Grayscale Investments Майкл Зонненшайн (Michael Sonnenshein) заявив, що у компанії оптимістично налаштовані щодо схвалення спотових Ethereum-ETF.
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