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АНАЛІТИКА

У Monobank тепер є дружні «Банки» із власним прогресом, щоб гуртом збирати на велику ціль

 

У Monobank з'явилася функція дружніх "Банок" із власним прогресом для зборів гуртом. Її анонсував співзасновник фінустанови Олег Гороховський у своєму дописі в Telegram.

"Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою "Банку", щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню "Банку" з власним прогресом", - написав він.

Олег Гороховський також пояснив, як саме працюватиме нова функція:

* Організатор збору створює "Банку", як зазвичай;
* Ви переходите за посиланням і натискаєте "Доєднатись до збору";
* Встановлюєте ціль і шерите власне посилання на збір;
* Гроші поступають одразу в "Банку" організатора, а ви бачите власний прогрес збору.

"Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!" - додав співзасновник Monobank.

Також він закликав оновити застосунок, щоб функція набрала обертів.

 
За матеріалами: Mezha.media
 

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